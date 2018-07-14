رئيس حزب إسرائيلي يطالب نتنياهو بالاستقالة

طالب رئيس حزب "المعسكر الصهيوني" الإسرائيلي، رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهون بتقديم استقالته، لعدم توفير الأمن للمستوطنين حول قطاع غزة.

قال آفي جباي، رئيس حزب "المعسكر الصهيوني"، مساء اليوم، السبت، 14 يوليو/تموز:

نتنياهو لم يوفر الأمن المطلوب لمستوطني غلاف غزة، وحان الآوان أن يذهب

وكتبت القناة العاشرة الإسرائيلية في تغريدة جديدة على "تويتر"، أن آفي جباي قد صرح خلال اجتماع فرع حزبه "المعسكر الصهيوني" بمستوطنة باري القريبة من قطاع غزة، يجب على نتنياهو تقديم استقالته، جراء عدم توفير الأمن للمستوطنين حول القطاع.