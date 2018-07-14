أردوغان لبوتين: إذا هاجم الجيش السوري إدلب فإن جوهر أستانة يمكن أن ينهار

كشف مصدر رئاسي تركي إن الرئيس التركي أردوغان قال للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي: إن جوهر اتفاق أستانة يمكن أن ينهار إذا استهدفت قوات الحكومة السورية مدينة إدلب.

© Sputnik . BASSEL SHARTOUH وجهاء من إدلب يتواصلون مع حميميم لتسليم مناطقهم

قال مصدر بالرئاسة التركية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أبلغ نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في اتصال هاتفي اليوم السبت بأن الاتفاق الذي يهدف إلى احتواء الصراع السوري قد ينهار إذا استهدفت قوات الحكومة السورية محافظة إدلب. بحسب ما ذكرته رويترز.

وأضاف المصدر "الرئيس أردوغان أكد أن استهداف المدنيين في درعا كان مقلقا وقال إنه إذا استهدف النظام في دمشق (محافظة) إدلب بنفس الطريقة فإن جوهر اتفاق آستانة قد ينهار تماما".

وقبل أيام، تحدث مصدر عسكري رفيع المستوى لوكالة "سبوتنيك" عن حيثيات المشهد العسكري المتوقع حدوثه في محافظة إدلب، مبينا أن القيادة السورية حسمت أمرها بشأن تحرير كامل الأراضي السورية من الإرهاب حيث تعتبر إدلب مفتاح إعلان إنهاء الحرب التي شهدتها البلاد على مدار 8 سنوات.

إلى ذلك، بادر وجهاء في محافظة إدلب السورية للتواصل مع مركز المصالحة الروسي في سوريا لتسليم مناطقهم وترتيب التسويات مع الدولة السورية.

وكشفت مصادر أهلية لصحيفة "الوطن" السورية أن وجهاء من عدة مناطق في محافظة إدلب بادروا للتواصل مع مركز المصالحة الروسي، لتسليم مناطقهم وترتيب التسويات مع الدولة السورية فور توافر الإمكانية عند اقتراب وحدات الجيش.

وبينت المصادر أن المعلومات من إدلب تنبأ ببركان شعبي ضد المسلحين، واستقبال حافل للجيش عندما يطرق أبواب المحافظة.