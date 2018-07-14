المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قررنا توجيه ضربة قوية لحماس

نقل عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم، السبت، 14 يوليو/تموز، على لسان نتنياهو، إجراء رئيس الوزراء مشاورات مع وزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة، وقادة الأجهزة الأمنية، وقرروا شن عملية قوية ضد الإرهاب الحمساوي.

وقال جندلمان:

إن جيش الدفاع سدد لحماس أقسى ضربة تكبدتها هذه المنظمة الإرهابية، منذ عملية الجرف الصامد، وسنزيد من حدة هجماتنا وفق الحاجة

كان نتنياهو قد صرح قبل قليل، بأن "الجيش الإسرائيلي سيوسع رقعة الرد على اعتداءات حركة حماس، وفق الحاجة، وإذا لم تفهم حماس رسالتنا اليوم، فستفهمها غدا".