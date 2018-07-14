ماكرون يشارك في عرض عسكري بالشانزليزيه لإحياء يوم الباستيل

ووقف ماكرون على سيارة عسكرية تحيطها الدراجات النارية ويرافقه موكب من الخيالة، وتحرك الموكب عبر شارع الشانزليزيه الأكثر شهرة في باريس، وحيا جمهور يقدر بالمئات ماكرون خلال ثاني مشاركة له كرئيس في العرض العسكري الذي يقام بمناسبة يوم الباستيل، بحسب رويترز.
ودعا ماكرون هذا العام زعيمي اليابان وسنغافورة، وهما البلدان الآسيويان اللذان تجمعهما شراكة استراتيجية قديمة مع فرنسا، لحضور الاحتفال.
وحضر وزير خارجية اليابان تارو كونو نيابة عن رئيس الوزراء شينزو آبي الذي تخلف ليتعامل مع الفيضانات المميتة في بلده.
وضم العرض الذي استمر أكثر من ساعتين نحو 4200 جندي و220 مركبة ونحو مئة طائرة، وشارك فيه جنود من اليابان وسنغافورة كضيوف شرف.
ومن المتوقع أن يخرج مئات الآلاف إلى الشوارع من باريس حتى أصغر القرى، كما يرجح أن تستمر الاحتفالات حتى مساء غد الأحد إذا فازت فرنسا بكأس العالم لثاني مرة في تاريخها.
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