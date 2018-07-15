بيان تركي عاجل بشأن الاحتجاجات العراقية

أصدرت وزارة الخارجية التركية أمس السبت، 14 يوليو/تموز بيانا بشأن الاحتجاجات التى تتواصل في العراق.

ونصحت وزارة الخارجية في بيانها مواطنيها في العراق بالابتعاد عن المناطق التى تشهد احتجاجات، حسب وكالة أنباء الأناضول.

وأضافت الوزارة في بيانها "نتابع عن كثب التظاهرات الشعبية التي بدأت في محافظة البصرة احتجاجا على الظروف المعيشية، ثم امتدت إلى محافظات ميسان وذي قار والنجف و كربلاء وبغداد".

وأشارت الوزارة إلى أنه من المفيد أن "يبتعد مواطنونا الذين يعيشون في تلك المحافظات عن مناطق الاحتجاجات، ومتابعة البيانات والتحذيرات التي تصدرها وزارتنا وسفارتنا في بغداد بشأن الوضع الأمني".

كانت تظاهرات عديدة قد انطلقت أمس الجمعة 13 يوليو/تموز، واقتحم مئات العراقيين المطار وأوقفوا الحركة الجوية، موسعين نطاق احتجاجات على ضعف الخدمات الحكومية والفساد، بعد مظاهرات في مدينة البصرة الجنوبية.

وأصيب عدد من المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية العراقية، إثر اشتباكات مع مسلحين هاجموا المتظاهرين في مركز محافظة ميسان.وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في العراق، باقتحام مقر الحكومة المحلية لمحافظة ميسان من قبل "مندسين" في التظاهرات، وإحراقهم مقرات أحزاب سياسية بارزة.

وأفاد موقع "السومرية نيوز"، أن الحركة الاحتجاجية تواصلت أمس وتزامنت مع قطع الطرق وإغلاق المنشآت الحيوية، بهدف الضغط على الحكومة لتلبية مطالب المتظاهرين المتعلقة بشكل مباشر بالخدمات والبطالة.