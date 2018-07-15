ترامب: زعيم كوريا الشمالية شخصية عظيمة

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بعدة أوصاف منها أنه شخص قاس، وأنه شخصية عظيمة، ولديه قدرة جيدة على التفاوض.

موسكو – سبوتنيك. وقال ترامب في مقابلة مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، السبت 14 يوليو / تموز: "كيم جونغ أون، ذكي جدا، شخصية عظيمة، وهو مرح، ومفاوض جيد".

© REUTERS / KEVIN LAMARQUE ترامب: سأترشح للرئاسة في 2020

وأضاف ترامب: "على مدى الأشهر التسعة الماضية في كوريا الشمالية لم يكن هناك اختبارات باليستية ونووية، مثل تلك التي كانت تجريها كوريا الشمالية بانتظام".

وردا على سؤال عما إذا من الممكن اعتبار "عقيدة ترامب" التي تسمح بالتفاوض مع أشخاص كانوا يعتبرون أعداء في الماضي القريب، قال الرئيس الأمريكي إنه يريد أن يرى السلام، وأن تتخلص الولايات المتحدة من الحروب.

وأعرب الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، يوم 12 يوليو، في رسالة إلى الرئيس الأمريكي عن تقييمه للتنفيذ النزيه من قبل دونالد ترامب، لبيان سنغافورة الذي تم التوصل إليه في 12 يونيو / حزيران، خلال لقائهما في سنغافورة.

وعقد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون قمة تاريخية في 12 يونيو الماضي، في سنغافورة، في أول لقاء يجمع بين رئيسي البلدين، بعد عقود من التوتر الشديد بينهما، على خلفية عدد من الملفات أبرزها طموحات بيونغ يانغ النووية.

وأعلن الرئيس الأمريكي عقب هذا اللقاء أنه وقع على وثيقة "مفصلة" مع كوريا الشمالية، مؤكدا أن عملية نزع السلاح في شبه جزيرة كوريا سيبدأ تنفيذها بشكل سريع جدا.