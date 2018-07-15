حريق يلتهم 45 سيارة في كازاخستان

قضى حريق في مرأب للسيارات المخالفة في مدينة شيمكنت، جنوبي كازاخستان، على 45 سيارة، دون أن يخلف ضحايا أو جرحى، بحسب مصادر محلية.

© Sputnik . Denis Abramov كازاخستان تدعو لاعتبار بحر قزوين منطقة منزوعة السلاح

موسكو — سبوتنيك . وقال المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ في كازاخستان ، لوكالة "سبوتنيك": "وقع، مساء أمس السبت 14 يوليو / تموز، حريق أدى لاشتعال سيارة "كاماز" في ساحة انتظار السيارات، وتلاها انتقال للنار إلى سيارات أخرى، ومبنى ورشة أثاث مؤلف من طابقين".

وتابع: "تم إخماد الحريق بعدما بلغت المساحة التي طالها 294 متر مربع، منها 24 مترا مربعا هي سقف ورشة الأثاث".

وأضاف المكتب الصحفي لوزارة الطوارئ في كازاخستان، أن 76 موظفا من رجال الإطفاء و17 وحدة من المعدات المتخصصة شاركوا في إطفاء الحريق، الذي دمر 35 سيارة مخصصة لإعادة تدوير المخلفات، إضافة إلى 10 سيارات أخرى.



