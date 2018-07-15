معلم قيادة يرصد حادث مروع أثناء اختبار أحد طلابه (فيديو)

رصد معلم قيادة مشهد مروع لسيارة تخرج عن مسارها وتصطدم بحافة طريق ثم تسير على الحواجز على حافته، قبل أن تصبح على وشك قطع طريق آخر للشاحنات الضخمة.

نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أمس السبت 14 يوليو / تموز، مقطع فيديو يظهر لحظة خروج السيارة عن مسارها، وما تعرضت له من حادث مروع، قبل أن تتوقف بعدما تميل لتستقر على إحدى جوانبها، في إحدى الطرق في بريطانيا.

Driving instructor captures footage of van grinding along edge of road bridge https://t.co/getUACDzDP — Neil (@twaddleninja) July 14, 2018

ولفتت الصحيفة إلى أن معلم القيادة رصد تلك اللحظات أثناء تدريب إحدى الفتيات على القيادة على هذا الطريق، مشيرة إلى أن الحادث أصابها بحالة من الفزع، لكنها واصلت السير على الطريق لاستكمال اختبار القيادة الخاص بها.