يونهاب: مسؤولون أمريكيون وكوريون شماليون يلتقون لبحث إعادة رفات جنود أمريكيين

قالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إن مسؤولين أمريكيين وكوريين شماليين التقوا على الحدود بين الكوريتين اليوم الأحد لمناقشة إعادة رفات الجنود الأمريكيين الذين قتلوا خلال الحرب الكورية فيما بين عامي 1950 و1953.

وتمثل إعادة رفات هؤلاء الجنود الأمريكيين إحدى الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خلال قمة غير مسبوقة عُقدت بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون في سنغافورة في يونيو حزيران.

© REUTERS / HANDOUT ترامب: زعيم كوريا الشمالية شخصية عظيمة

وكشف وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو النقاب عن خطة لعقد هذه المحادثات بعد زيارة بيونجيانج هذا الشهر ووُصفت بأنها إحدى القضايا الرئيسية التي حقق فيها الجانبان تقدما على الرغم من اتهام كوريا الشمالية لوفده بالتقدم بطلبات "على غرار رجال العصابات" فيما يتعلق بنزع السلاح النووي خلال هذه الزيارة. وقال بومبيو في بادئ الأمر إن الجانبين اتفقا على عقد المحادثات المتعلقة برفات الأمريكيين يوم الخميس ولكن لم يحضر ممثل عن كوريا الشمالية إلى الحدود.

وقال مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون إن كوريا الشمالية اقترحت بعد ذلك الاجتماع مع مسؤولين عسكريين أمريكيين اليوم الأحد.

وقالت يونهاب نقلا عن مصادر في الحكومة الكورية الجنوبية إن المفاوضات بدأت في قرية بانمونجوم الحدودية في المنطقة الفاصلة بين الكوريتين.

وأضافت أن ثلاث مركبات للقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية ترفع علم الأمم المتحدة شوهدت تتجه إلى الحدود في وقت سابق من اليوم.