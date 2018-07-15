نتنياهو يناقش مع ترامب القضايا الأمنية والسياسية في المنطقة وعلى رأسها سوريا وإيران

كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنينامين نتنياهو، اليوم الأحد، أنه ناقش في اتصال هاتفي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القضايا الإقليمية، مشيرا إلى أنه عبر له عن تقديره لسياسته "الحازمة" تجاه إيران.