10 قتلى وجرحى على الأقل إثر التفجير الانتحاري أمام وزارة التنمية الريفية بكابول

قتل وأصيب 10 أشخاص على الأقل، إثر التفجير الانتحاري الذي استهدف وزارة التنمية الريفية في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد.

كابول- سبوتنيك. وقال المتحدث باسم شرطة كابول حشمت ستانكزاي لوكالة "سبوتنيك" إن "10 قتلى وجرحى سقطوا إثر انفجار ناجم عن هجوم انتحاري غرب كابول".

© REUTERS / Hamad I Mohammed مقتل 4 من الشرطة الأفغانية وإصابة 6 آخرين بهجوم على مشارف كابول

وكان ستانكزاي قد قال لوكالة "سبوتنيك" في وقت سابق إن "الانفجار ربما ناتج عن هجوم انتحاري، والشرطة تتعامل مع سيارة مشبوهة متوقفة في المنطقة".

وكان الرئيس الأفغاني، محمد أشرف غني، أعلن في 7 يونيو/ حزيران الجاري هدنة مؤقتة مع طالبان وباقي التنظيمات المسلحة باستثناء الإرهابيين الأجانب المنتمين لتنظيمي "داعش" والقاعدة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بعيد الفطر.