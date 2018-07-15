فتية "كهف تايلاند" يكرمون الغواص المتوفي خلال محاولة إنقاذهم

حرص فتية "كهف تايلاند" ومدربهم، الذين تم إنقاذهم قبل أيام، على تكريم روح الغواص الذي توفي خلال عملية الإنقاذ.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أعرب الفتية ومدربهم عن شكرهم لغواص البحرية التايلاندية المتوفي، وقاموا بالانحناء على أقدامهم بجوار صورته في دلالة على الاحترام والإجلال.

ولم يتم إخبار الأطفال ومدربهم، بأن الغواص سامان كونان غرق خلال عملية، إلا منذ أيام.

© REUTERS / SOE ZEYA TUN المستشفى: فتية كهف تايلاند لن يشاهدوا نهائي كأس العالم على الهواء

وقام الفتية بإحناء رؤوسهم حزنا على الغواص، كما قاموا برسم صورة له خلال تواجدهم داخل المستشفى الذي يعالجون فيه.

وأمضى 12 عضوا في فريق "وايلد بورز" لكرة القدم ومدربهم، أكثر من أسبوعين محاصرين في كهف غمرته المياه في مقاطعة تشيانج راي في شمال تايلاند.

وخطط الفتية الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و16 عاما ومدربهم البالغ من العمر 25 عاما لاستكشاف مجموعة كهوف تام لوانج لمدة ساعة بعد تدريب لكرة القدم يوم 23 يونيو/حزيران، إلا أن أمطارا موسمية غزيرة غمرت الأنفاق المؤدية للكهف وحاصرتهم.

وعثر غواصان بريطانيان على الفتية ومدربهم في الثاني من يوليو/ تموز جالسين على صخرة في غرفة مغمورة بالمياه على عمق عدة كيلومترات داخل الكهف. وتعين على رجال الإنقاذ بعد ذلك العمل على إيجاد وسيلة لإخراجهم عبر الأنفاق المغمورة بالمياه.

وتم إنقاذ الفتية ومدربهم بعد عملية محفوفة بالمخاطر نفذتها القوات الخاصة في البحرية التايلاندية وفريق دولي من خبراء الغوص في الكهوف.