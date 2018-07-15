إطلاق نيران على ضابط أمريكي أثناء البحث عن مشتبه به

قال جهاز الشرطة بمدينة كنساس، ولاية ميسوري الأمريكية، إنه تم إطلاق النيران ضد أحد الضباط في أثناء البحث عن مشتبه به.

وقد اختبا المشتبه به في أحد المنازل، حسب أسوشيتدبرس.

وأطلقت النيران على 3 ضباط في أثناء البحث عن المشتبه به، وأشارت الشرطة إلى أن الضابطين حالتهم مستقرة، في حين أن الضابط الثالث غير معروف حالته حتى الآن.

Police: Suspect sought in shooting of 2 Kansas City officers https://t.co/BtvYwOQh9V pic.twitter.com/99VYnkVtpv — NEWS102.3 KRMG 🎙 (@KRMGtulsa) July 15, 2018

وقال المتحدث باسم الشرطة، إن الضابطين الأولين أطلقت النيران عليهما، وقت عملهما بعملية سرية.

أما الضابط الثالث فأطلقت عليه النيران، أثناء بحثه عن مشتبه به في أحد المنازل، وتبادل الضابط مع المشتبه به إطلاق النيران.