إطلاق نيران على ضابط أمريكي أثناء البحث عن مشتبه به

وقد اختبا المشتبه به في أحد المنازل، حسب أسوشيتدبرس.
Police: Suspect sought in shooting of 3 Kansas City officershttps://t.co/52ec8p9qrI #10TV pic.twitter.com/sKHSbLZu5M— 10TV.com (@10TV) July 15, 2018
وأطلقت النيران على 3 ضباط في أثناء البحث عن المشتبه به، وأشارت الشرطة إلى أن الضابطين حالتهم مستقرة، في حين أن الضابط الثالث غير معروف حالته حتى الآن.
Police: Suspect sought in shooting of 2 Kansas City officers https://t.co/BtvYwOQh9V pic.twitter.com/99VYnkVtpv— NEWS102.3 KRMG 🎙 (@KRMGtulsa) July 15, 2018
وقال المتحدث باسم الشرطة، إن الضابطين الأولين أطلقت النيران عليهما، وقت عملهما بعملية سرية.
أما الضابط الثالث فأطلقت عليه النيران، أثناء بحثه عن مشتبه به في أحد المنازل، وتبادل الضابط مع المشتبه به إطلاق النيران.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)