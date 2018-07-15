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    الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال مؤتمر القادة والعلماء المسلمين في حيدر آباد، الهند 15 فبراير/ شباط 2015

    روحاني: الحكومة عاقدة العزم على تنفيذ توجيهات خامنئي

    © REUTERS / Danish Siddiqui
    العالم
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    قال الرئيس الإيراني حسن روحاني اليوم الأحد 15 يوليو/تموز، إن الحكومة عاقدة العزم على تنفيذ توجيهات قائد الثورة الإيرانية أية الله السيد علي الخامنئي.

    وبحسب وكالة فارس الإيرانية، أعرب روحاني في اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد عصر اليوم، عن شكره للدعم الذي قدمه قائد الثورة الإيرانية للحكومة مرحبا بتوجيهاته، مؤكدا في الوقت نفسه عزم أعضاء مجلس الوزراء الجاد على تنفيذ هذه التوجيهات بشكل كامل.

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    © Sputnik . Sergey Guneyev
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    واختتم روحاني، إن الوقوف إلى جانب الحكومة في الظروف الحالية يحظى بأهمية بالغة لتجاوز هذه المرحلة والتصدي للأعداء.

    وكان وجه الرئيس الإيراني رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية نقلها التلفزيون الإيراني الرسمي أمس السبت، توعدها فيها بالهزيمة، مؤكدا أن الشعب الإيراني سيحبط السياسة الأمريكية ضده كما أحبط مؤامراتها السابقة.

    وقال روحاني في كلمته، إن "لدى طهران قناعة بأن السياسة الأمريكية ضد إيران والمنطقة والعالم لن تستمر وستفشل"، موضحا أن "أمريكا تواجه اليوم عزلة عالمية أكثر من غيرها من الدول".

    وتابع الرئيس الإيراني قائلا: "الولايات المتحدة صارت أكثر انعزالا على الإطلاق، حتى بين حلفائها، بسبب عقوباتها على إيران، وليست هناك أية منظمة دولية تدعم السياسة الأمريكية، وأغلب الدول رفضت الإجراءات الأمريكية الأحادية الجانب ضد إيران".

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