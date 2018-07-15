البيت الأبيض يعلن عن موعد المؤتمر الصحفي بين بوتين وترامب

أعلن البيت الأبيض في بيان، اليوم الأحد، أن المؤتمر الصحفي المشترك لرئيسي الولايات المتحدة وروسيا، دونالد ترامب وفلاديمير بوتين من المقرر عقده في هلسنكي في الساعة 16:50 بالتوقيت المحلي [يتوافق مع توقيت موسكو]، ويأتي ذلك وفقا الجدول الزمني للرئيس الأمريكي.