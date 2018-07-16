قبل لقاء بوتين وترامب... بومبيو: الكرة في ملعب روسيا

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن "الكرة بملعب روسيا" بما يخص تحسين العلاقات بين موسكو وواشنطن.

موسكو — سبوتنيك. وكتب بومبيو على "تويتر": "اليوم الاثنين، في فنلندا سيلتقي الرئيس دونالد ترامب وأنا مع نظرائنا الروس في هلسنكي، وتحسين العلاقات مع الحكومة الروسية سيفيد الجميع، لكن الكرة بملعب الجانب الروسي".

وأضاف: "سنواصل محاسبة روسيا على أفعالها الخبيثة".

In #Finland tonight. Monday, @POTUS & I will meet with our Russian counterparts in #Helsinki A better relationship with the Russian government would benefit all, but the ball is in Russia’s court. We will continue to hold Russia responsible for its malign activities @StateDept pic.twitter.com/K4C1PSrRMb — Secretary Pompeo (@SecPompeo) ١٥ يوليو ٢٠١٨

ومن الجدير بالذكر، أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد 16 تموز/يوليو بمدينة هلسنكي الفنلندية.

وينوي قادة البلدين بحث أفاق تنمية العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وأيضا مناقشة الموضوعات الراهنة على الأجندة الدولية.