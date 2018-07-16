اشتباكات عنيفة في شيكاغو بعد مقتل رجل برصاص الشرطة (فيديو)

اندلعت اشتباكات عنيفة، أعقبها احتجاج سلمي انتهى بمنطقة ساوث سايد التي تقطنها أغلبية من السود في شيكاغو، بعدما أطلقت الشرطة الرصاص على رجل اشتبهت بأنه يحمل سلاحا ناريا وأردته قتيلا.

ووفقا لـ"رويترز"، قالت وسائل إعلام محلية إن حشدا يضم نحو 150 من سكان المنطقة هتفوا قائلين "قتلة". ورشق المحتجون سيارات الشرطة بالحجارة والزجاجات مع تصاعد الاحتجاجات قرب موقع الحادث في شارع 71.

وواجه رجال الشرطة المحتجين بالهراوات ووقعت اشتباكات بين الجانبين وفقا لما ذكرته عدة تقارير إعلامية وأظهرته مقاطع مصورة على تويتر.

The situation just severely escalated when Chicago Police officers moved their line forward. Officers hit multiple protestors with batons, and protesters punched officers back. I haven't seen a police shooting scene this tense since Laquon McDonald. pic.twitter.com/LfEnMP0k85 — Nader Issa (@NaderDIssa) July 15, 2018

وقال أنطوني جوجليلمي المتحدث باسم شرطة شيكاغو إن "الوضع برمته كان صعبا على كافة الأطراف".

وقال مسؤولون إن 3 أو 4 من رجال الأمن أصيبوا بجروح طفيفة في حين لحقت أضرار بإحدى سيارات الدوريات واعتقل 4 محتجين على الأقل.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل تذكر بخصوص إطلاق النار، فيما عدا بيان للشرطة قال إنه في حوالي الساعة الخامسة والنصف مساء من يوم السبت الماضي بالتوقيت المحلي رأى أفراد أمن أثناء قيامهم بدورية رجلا "بدت عليه سمات الشخص المسلح".

Video of confrontation between police and Mr. Augustus at 71st and Jeffery. pic.twitter.com/Qd9q9IXNdS — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) July 15, 2018

وقالت الشرطة، إن الكاميرات التي يرتديها رجال الشرطة وآلات التصوير المثبتة على أعمدة الخطوط الهاتفية صورت الحادث وأظهرت أن الرجل كان مسلحا فيما يبدو بسلاح ناري.

وذكرت الشرطة أنه عثر في موقع الحادث على سلاح ناري وخزنتي ذخيرة يعتقد أنها تخص الرجل.