ترامب: العلاقة بين موسكو وواشنطن لم تكن أسوأ من الآن بسبب "غباء" الجانب الأمريكي

وقبل ساعات من المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، قال ترامب إن العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا "لم تكن أسوأ من ذي قبل"، وألقى باللوم على "سنوات عديدة" من حماقة واشنطن، وغبائها، فضلا عن "مطاردة الساحرات المزورة".
الجدير بالذكر، أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيعقد، اليوم الاثنين 16 يوليو/تموز، في مدينة هلسنكي الفنلندية.
وينوي قادة البلدين بحث آفاق تنمية العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وأيضا مناقشة الموضوعات الراهنة على الأجندة الدولية.
Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018
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