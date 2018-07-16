ترامب: العلاقة بين موسكو وواشنطن لم تكن أسوأ من الآن بسبب "غباء" الجانب الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين 16 يوليو/تموز، إن العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا "لم تكن أسوأ من الآن"، بسبب "غباء" الجانب الأمريكي.

وقبل ساعات من المحادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي، قال ترامب إن العلاقة بين الولايات المتحدة وروسيا "لم تكن أسوأ من ذي قبل"، وألقى باللوم على "سنوات عديدة" من حماقة واشنطن، وغبائها، فضلا عن "مطاردة الساحرات المزورة".

© REUTERS / Eric Thayer ترامب يعلق على لقائه القريب مع بوتين

وقال ترامب عبر حسابه على "تويتر": "علاقاتنا مع روسيا لم تكن أبدا بمثل هذا السوء ويرجع ذلك لسنوات عديدة من الحماقة الأمريكية والغباء والآن هذه الحملة الظالمة المصطنعة".

الجدير بالذكر، أن لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيعقد، اليوم الاثنين 16 يوليو/تموز، في مدينة هلسنكي الفنلندية.

وينوي قادة البلدين بحث آفاق تنمية العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة، وأيضا مناقشة الموضوعات الراهنة على الأجندة الدولية.