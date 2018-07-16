قاسمي: ترامب لديه الكثير من الأحلام وحديثه عن قطع صادرات إيران النفطية "غير منطقي"

قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن ترامب لديه الكثير من الأحلام وحديثه عن قطع صادرات إيران النفطية "غير منطقي ولا يمكن أن يتحقق".

طهران — سبوتنيك. وأضاف الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية في كلمة متلفزة: "ليس لدى إيران رسالة ينقلها بوتين إلى ترامب في القمة المزمعة بينهما اليوم".

© REUTERS / LEAH MILLIS ترامب: إيران تعامل واشنطن باحترام أكبر بعد انسحابنا من الاتفاق النووي

وعول قاسمي على الدعم الأوروبي لإبقاء بلاده في الاتفاق النووي، قائلا: "لم نحدد جدولا زمنيا لتلقي المقترحات الأوروبية بشأن الاتفاق النووي، ولكن نأمل أن تكون شاملة لتلبية مصالح إيران".

الجدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أعلن، يوم 8 أيار/مايو، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، والذي تم التوصل إليه بين (السداسية) كرعاة دوليين وإيران.

كما أعلن ترامب استئناف العمل بجميع العقوبات التي تم تعليقها نتيجة التوصل إلى هذه الصفقة، بما فيها العقوبات على الدول التي لها أعمال مع إيران.

وأعلن شركاء واشنطن الأوروبيون عزمهم مواصلة الالتزام بشروط الاتفاق مع إيران.