الشرطة الأفغانية تحبط هجوما انتحاريا على تجمع لأقلية "الأوزبيك" في كابول

أحبطت الشرطة الأفغانية، اليوم الاثنين 16 يوليو/ تموز، هجوما انتحاريا على تجمع احتجاجي نظمته أقلية الأوزبيك من أنصار معاون رئيس الجمهورية الجنرال عبد الرشيد دوستم في الحي التجاري وسط كابول.

كابول — سبوتنيك. وقال المتحدث باسم شرطة كابول، حشمت ستانكزاي، لوكالة "سبوتنيك" إن "مهاجما انتحاريا كان يريد الوصول لمكان المحتجين في حديقة شهرناو بالدائرة الرابعة، ولكن الشرطة كشفته وأطلقت عليه النار مما أدى لمقتله".

© Sputnik . J. Kargyar 10 قتلى وجرحى على الأقل إثر التفجير الانتحاري أمام وزارة التنمية الريفية بكابول

وأكد ستانكزاي أن الحادثة لم تسفر عن سقوط ضحايا في صفوف المحتجين.

وكانت أفغانستان شهدت، أمس، هجوما دام تبناه تنظيم "داعش" الإرهابي وراح ضحيته ما لا يقل عن 7 قتلى من موظفي وزارة التنمية الريفية.

وتشهد أفغانستان، منذ مطلع شهر مايو/أيار الماضي، ارتفاعا ملحوظا في العمليات والمعارك العنيفة بين القوات الأمنية الداخلية مدعومة بقوات أمريكية وأخرى من حلف شمال الأطلسي الناتو، في إطار مهمة "الدعم الحازم" ومسلحي حركة طالبان الذين كثفوا هجماتهم منذ الإعلان عن انطلاق العمليات الربيعية تحت اسم "الخندق".

وأعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان، أمس الأحد، أنها سجلت أعلى عدد للضحايا المدنيين خلال النزاعات، في الستة أشهر الأولى من 2018، حيث سجلت مقتل 1692 مدنيا في الفترة من الأول من كانون الثاني/يناير وحتى 30 حزيران/يونيو 2018.