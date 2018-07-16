توسك يدعو لإصلاح منظمة التجارة العالمية لتجنب الحروب التجارية

دعا رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، روسيا والولايات المتحدة والصين، إلى سرعة إطلاق عملية إصلاح منظمة التجارة العالمية وعدم تدمير النظام العالمي وعدم الدخول في حروب تجارية.

بكين – سبوتنيك. وخلال مؤتمر صحفي مشترك عقده توسك في بكين مع رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشاينغ، ورئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، اليوم الاثنين 16 يوليو / تموز، قال رئيس المجلس الأوروبي: "أدعو شركاءنا الصينيين وكذلك الرئيسين الأمريكي والروسي، دونالد ترامب وفلاديمير بوتين، والصين لسرعة إطلاق عملية إصلاح منظمة التجارة العالمة".

وأضاف توسك: "مسؤوليتنا المشتركة، أي أوروبا والصين والولايات المتحدة وروسيا، ألا نقوم بتدمير النظام القائم، بل نعمل على تطويره، بالإضافة لعدم البدء في الحروب التجارية ، التي يقول التاريخ إنها تؤدي إلى نزاعات ساخنة."

يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت أعلنت، يوم 15 يونيو / حزيران الماضي، أنها قررت فرض رسوم جمركية إضافية على السلع المستوردة من الصين، التي يبلغ حجمها 50 مليار دولار سنويا.

ومن جانبها أعلنت لجنة التعريفات لمجلس الدولة الصيني، يوم 16 يونيو / حزيران الماضي، عن اتخاذ إجراءات جوابية مماثلة.

وأصبحت هذه الرسوم المتبادلة سارية المفعول اعتبارا من يوم 6 يوليو / تموز، حيث فرضت الولايات المتحدة رسوم تصل نسبتها إلى 25 في المئة على استيراد 818 سلعة صينية يبلغ حجمها الإجمالي 34 مليار دولار سنويا.

ومن جانبها اتخذت الصين في اليوم ذاته إجراء مضادا بفرض رسوم، من جانبها، تصل نسبتها إلى 25 في المئة أيضا، تمس استيراد حجم مماثل من السلع الأمريكية.