بعد وعد الملك سلمان... إيران ترسل خطابا إلى السعودية

أبلغ وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، نظيره السعودي خالد الفالح، بأن القرار الذي اتخذته "أوبك"، الشهر الماضي، لا يعطي أعضاء المنظمة الحق في زيادة الإنتاج فوق المستويات المستهدفة لكل منهم.

ووفقا لموقع أنباء وزارة النفط الإيرانية "شانا"، فقد كتب زنغنه خطاباً إلى وزير الطاقة السعودي خالد الفالح يقول: "ألزمت الدول الأعضاء نفسها بالوصول إلى مستويات امتثال بتعديلات الإنتاج عند 100 بالمئة بداية من الأول من يوليو/تموز 2018.

© Sputnik . Iliya Pitalev السعودية ترفع إنتاجها النفطي إلى هذا الحد

"لكن القرار السالف الذكر لا يعطي الدول الأعضاء الحق في أن يتجاوز مستوى إنتاجها الحصة المقررة لها، ولا الحق في إعادة توزيع التزامات تعديل الإنتاج غير المحققة بين الدول الأعضاء".

وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" اتفقت مع روسيا ومنتجين آخرين من خارجها، الشهر الماضي، على زيادة الإنتاج بداية من يوليو/ تموز، وتعهدت السعودية بزيادة "محسوبة" في الإمدادات لكنها لم تكشف عن أرقام محددة.

وكان الملك سلمان وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيادة إنتاج النفط بمقدار 2 مليون برميل، مؤكداً إمكانية استخدام احتياطيات استخراج النفط لإنقاذ السوق، فيما أكد نائب رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، أبو الفضل حسن بيغي، أن السعودية عاجزة عن رفع سقف إنتاجها من النفط، محذرا من أن طهران يمكنها ضخ كميات أكبر من النفط إلى السوق والرياض "ستهزم في هذا المجال".