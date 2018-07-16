بوتين يصل إلى هلسنكي للقاء ترامب

سبوتنيك. وذهب بوتين إلى القصر الرئاسي من المطار فورا.

ومن المخطط التقاط صورا مشتركة لبوتين وترامب مع الرئيس الفنلندي، وبعد ذلك ب10 دقائق سيبدأ الاجتماع، وستكون مدة الاجتماع الإنفرادي بين بوتين وترامب حوالي ساعة ونصف، وبعد ذلك سيجري اجتماع بشكل موسع، والذي سيستمر حوالي 45 دقيقة ساعة حسب الاتفاق.

© Sputnik . Sergey Guneyev بيسكوف: وجهات النظر حول سوريا بين بوتين وترامب قد تكون صعبة

وأعلن الرئيس الفنلندي، ساولى نينيستو، أن لقاءه الصباحي مع الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في هلسنكي، كان متعدد الجوانب.

وكتب نينيستو، على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": " نقاش متعدد الجوانب في بداية يوم شيق. ناقشنا العديد من المواضيع خلال ساعة واحدة".

ومن جانبه رد الرئيس الأمريكي، على الرئيس الفنلندي، في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" " بالنسبة لي، فإنه لي الشرف الكبير، بالانضمام إليكم صباح اليوم، شكراً".

وشكرت زوجة الرئيس الأمريكي، في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، سيدة فنلندا الأولى، على الدعوة: " استمتعت بالحديث مع سيدة فنلندا الأولى، اليوم، كان حديثاً جيداً، عن المشاكل التي تقف أمام شعبينا، شكرا جيني هاوكيو، على هذه الدعوة".