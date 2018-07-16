صحفيو البيت الأبيض: بوتين أرغم ترامب على الانتظار ساعة

أعلن صحفيو البيت الأبيض، اليوم الإثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أرغم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على انتظار اللقاء الثنائي، حوالي الساعة.

هلسنكي — سبوتنيك. وجاء في تصريحات مجموعة من صحفيي البيت الأبيض: "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المعروف بتأخيراته، أرغم الرئيس الأمريكي، على انتظاره، في مكان إقامته الخاص".

© Sputnik . Sergei Guneyev بوتين وترامب يبدآن مباحثاتهما في هلسنكي

وأكد الصحفيون، أن ترامب، انتظر في الفندق "أكثر من ساعة من الوقت المخطط له للانطلاق".

هذا ووصل بوتين إلى العاصمة الفنلندية في تمام الساعة الواحدة بتوقيت موسكو، وكان اللقاء مخطط له في وقت سابق، تمام الساعة 13:10 بتوقيت موسكو، ولكنه بدأ بعد ساعة، أي في تمام الساعة 14:10 بتوقيت موسكو، حيث وصل الرئيس الروسي، أولا إلى مكان عقد القمة، وذلك في القصر الرئاسي في هلسنكي، ووصل ترامب إلى هناك بعده بـ20 دقيقة.