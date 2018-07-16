تركيا تباهي بهديتها للسودان وتعلن عن حدث قريب في الخرطوم

وصف السفير التركي في الخرطوم، عرفان نذير أوغلو، علاقة بلاده بالسودان بالاستراتيجية التي تجاوزت ما يوقع على الأوراق من اتفاقيات إلى آفاق أكثر عمقا.

وقال عرفان أوغلو خلال حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في مبنى السفارة التركية في الخرطوم بمناسبة الذكرى الثانية لمحاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا، إن بلاده واجهت ظروفا عصيبة بسبب مؤامرات جماعة فتح الله غولن على الدولة الشرعية في تركيا، قائلا: "الله حفظنا من المؤامرة الكبرى"، وفقا لصحيفة "الصيحة".

© AP Photo / Kayhan Ozer بعد قرار الـ"35 عاما"... إعلان من السودان بشأن التعاون مع تركيا

وأشاد أوغلو بدور الإعلام الجديد ووسائط التواصل الاجتماعي. وأضاف: "الإنقلابيون عملوا على السيطرة على القناة التركية الرسمية كما يفعل الانقلابيون دائماً، إلا أنهم لم يعوا دور الإعلام الجديد الذي استخدمه الرئيس أردوغان عبر تطبيق "الفيس تايم" وأجهض به الانقلاب".

وأكد عرفان مساندة بلاده المستمرة للسودان، مؤكدا تنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وأن البنك الزراعي التركي سيفتح فرعه في السودان قريبا.

وأشار إلى أن بلاده ترحب بجميع استثمارات الدول الأخرى في السودان، قائلا: "لسنا دولة منتجة للبترول، وقدمنا للسودان هدية من الوقود، وإذا فعلت دولة منتجة أكثر من ذلك سنكون سعداء".

وكان وزير التجارة السوداني، حاتم السر، أعلن إكمال تفاهمات مع الجانب التركي لتفعيل اتفاقيات اقتصادية مهمة.

وكشف عن توقيع الشراكة الاستراتيجية للتعاون التجاري والاقتصادي (النسخة العربية) مما يتيح الإسراع بعرضها على مجلس الوزراء والبرلمان لإجازتها والمصادقة عليها.

وزار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخرطوم أواخر ديسمبر الماضي، وتم التوقيع على النسخة الإنجليزية لـ12 اتفاقية بين البلدين والاتفاق على شراكة استراتيجية في مجالات اقتصادية متعددة، بالإضافة إلى تكوين لجنة سياسية عليا برئاسة رئيسي البلدين، تجتمع سنويا بين الخرطوم وأنقرة بالتناوب.