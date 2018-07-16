تسجيل
19:10 16 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    مقاتلة F-15 الإسرائيلية

    مقاتلات إسرائيلية تقصف موقعين تابعين لـ"حماس" شمالي غزة

    © AFP 2018 / JACK GUEZ
    العالم
    انسخ الرابط
    1 0 0

    شنت مقاتلات من سلاح الجو الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، غارات على موقعين شمال قطاع غزة، اعتبر الجيش الإسرائيلي أنهما قريبان من موقع إطلاق البالونات الحارقة على إسرائيل.

    رام الله — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك" نسخة منه، "أغارت طائرة عسكرية قبل قليل على موقعيْن تابعيْن لمنظمة حماس الإرهابية شمال قطاع غزة حيث أن الموقعين بالقرب من مكان أطلق منه المخربون البالونات الحارقة الّتي أدت إلى إشعال الحرائق في الأراضي الإسرائيلية"، ولفت إلى أن الغارة "تأتي ردًّا على إرهاب الحرائق الذي تقوده منظمة حماس الإرهابية ضد مواطني إسرائيل وسيادتها".

    منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية
    © AP Photo / Tsafrir Abayov
    رغم الهدنة... نشر بطاريات القبة الحديدية الإسرائيلية أمام غزة
    ومن جانبها لم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية وقوع إصابات جراء الغارات الإسرائيلية.

    إلى ذلك أبلغ شاهد عيان وكالة "سبوتنيك" إطلاق مجموعة من الشبان الفلسطينيين بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

    وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد اليوم أن الجيش الإسرائيلي سيواصل محاربة الطائرات الورقية الحارقة ومن يطلقها من داخل قطاع غزة تجاه الأراضي الزراعية والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

    وجاءت تصريحات نتنياهو، بحسب البيان الصحفي عن مكتبه، خلال زيارة أجراها صباح اليوم في مدينة "سديروت" المتاخمة للحدود الشمالية مع قطاع غزة، وقال نتنياهو "أنهيت للتو لقاءا ممتازا مع رؤساء البلدات في غلاف غزة. قلت لهم إننا نخوض صراعا مطولا. مثلما نستكمل الآن صد الأنفاق ومثلما تحركنا ونجحنا في صد المحاولات الحاشدة لاجتياز السياج الحدودي، فهكذا أوعزنا لجيش الدفاع بدحر وبصد إرهاب الطائرات الورقية والبالونات الحارقة ولا نزال في أوج هذا الحراك".

    وأضاف نتنياهو: "من المهم أن حماس تفهم أنها تقف أمام حائط حديدي وهذا الحائط يتكون في المقدمة من حكومة حازمة وقيادات محلية متينة ومن استيطان صهيوني سنواصل تعزيزه وبطبيعة الحال جيش الدفاع الإسرائيلي هو جزء من هذا الحائط".

     

    انظر أيضا:

    استمرار مظاهرات جنوب العراق... اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة... العلاقات الإريترية الإثيوبية
    رغم الهدنة... نشر بطاريات القبة الحديدية الإسرائيلية أمام غزة
    غارة إسرائيلية على مجموعة من الفلسطينيين أثناء محاولتهم إطلاق بالونات شمال غزة
    عاصفة سياسية في إسرائيل بعد توقيع الهدنة في غزة
    محلل: تظاهرات غزة رسالة للعالم برفض "صفقة القرن"
    نتنياهو يطالب حماس بتفهم رسالة العملية العسكرية على غزة
    رغم الهدنة ... تهديد إسرائيلي بمعاودة الهجوم على غزة
    الكلمات الدلالية:
    الصراع الفلسطيني الإسرائيلي, الحكومة الإسرائيلية, إسرائيل
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    لاعبو المنتخب الفرنسي الوطني بعد تتويجه وفوزه بكأس العالم
    أفضل لاعبي كأس العالم "روسيا - 2018"
    على مين بدنا نطبق فيديوهاتنا بها الدول؟!
    عما ستكون أفلام "الخوذ البيضاء" خارج سوريا
    الطريق إلى الحلم في كأس العام 2018
    الطريق إلى الحلم في كأس العام 2018
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك