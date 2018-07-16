مقاتلات إسرائيلية تقصف موقعين تابعين لـ"حماس" شمالي غزة

شنت مقاتلات من سلاح الجو الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، غارات على موقعين شمال قطاع غزة، اعتبر الجيش الإسرائيلي أنهما قريبان من موقع إطلاق البالونات الحارقة على إسرائيل.

رام الله — سبوتنيك. وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك" نسخة منه، "أغارت طائرة عسكرية قبل قليل على موقعيْن تابعيْن لمنظمة حماس الإرهابية شمال قطاع غزة حيث أن الموقعين بالقرب من مكان أطلق منه المخربون البالونات الحارقة الّتي أدت إلى إشعال الحرائق في الأراضي الإسرائيلية"، ولفت إلى أن الغارة "تأتي ردًّا على إرهاب الحرائق الذي تقوده منظمة حماس الإرهابية ضد مواطني إسرائيل وسيادتها".

© AP Photo / Tsafrir Abayov رغم الهدنة... نشر بطاريات القبة الحديدية الإسرائيلية أمام غزة

ومن جانبها لم تعلن وزارة الصحة الفلسطينية وقوع إصابات جراء الغارات الإسرائيلية.

إلى ذلك أبلغ شاهد عيان وكالة "سبوتنيك" إطلاق مجموعة من الشبان الفلسطينيين بالونات حارقة من قطاع غزة باتجاه إسرائيل.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أكد اليوم أن الجيش الإسرائيلي سيواصل محاربة الطائرات الورقية الحارقة ومن يطلقها من داخل قطاع غزة تجاه الأراضي الزراعية والبلدات الإسرائيلية المحاذية للقطاع.

وجاءت تصريحات نتنياهو، بحسب البيان الصحفي عن مكتبه، خلال زيارة أجراها صباح اليوم في مدينة "سديروت" المتاخمة للحدود الشمالية مع قطاع غزة، وقال نتنياهو "أنهيت للتو لقاءا ممتازا مع رؤساء البلدات في غلاف غزة. قلت لهم إننا نخوض صراعا مطولا. مثلما نستكمل الآن صد الأنفاق ومثلما تحركنا ونجحنا في صد المحاولات الحاشدة لاجتياز السياج الحدودي، فهكذا أوعزنا لجيش الدفاع بدحر وبصد إرهاب الطائرات الورقية والبالونات الحارقة ولا نزال في أوج هذا الحراك".

وأضاف نتنياهو: "من المهم أن حماس تفهم أنها تقف أمام حائط حديدي وهذا الحائط يتكون في المقدمة من حكومة حازمة وقيادات محلية متينة ومن استيطان صهيوني سنواصل تعزيزه وبطبيعة الحال جيش الدفاع الإسرائيلي هو جزء من هذا الحائط".