صافرات الإنذار تدوي في عسقلان جراء إطلاق صاروخ من شمال قطاع غزة

القدس — سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، "تم تفعيل صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي حوف أشكلون، والتفاصيل قيد المراجعة".
وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من ساعة على شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على موقعين شمال قطاع غزة، قال إنهما تابعين لحركة "حماس".
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك" نسخة منه، "أغارت طائرة عسكرية قبل قليل على موقعيْن تابعيْن لمنظمة حماس الإرهابية شمال قطاع غزة حيث أن الموقعين بالقرب من مكان أطلق منه المخربون البالونات الحارقة الّتي أدت إلى إشعال الحرائق في الأراضي الإسرائيلية"، ولفت إلى أن الغارة "تأتي ردًّا على إرهاب الحرائق الذي تقوده منظمة حماس الإرهابية ضد مواطني إسرائيل وسيادتها".
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