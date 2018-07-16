صافرات الإنذار تدوي في عسقلان جراء إطلاق صاروخ من شمال قطاع غزة

دوت صافرات الإنذار في البلدات الإسرائيلية المتاخمة للحدود الشمالية مع قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، 16 يوليو/ تموز، وذلك عقب رصد قذيفة صاروخية أطلقت من داخل القطاع.

القدس — سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، "تم تفعيل صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي حوف أشكلون، والتفاصيل قيد المراجعة".

© REUTERS / AMIR COHEN صافرات إنذار في مدينة عسقلان الإسرائيلية تحذيرا من صواريخ أطلقت من غزة

وأشار الجيش إلى أنه "قد رصدت محاولة إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل لكنها سقطت كما يبدو داخل قطاع غزة".

وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من ساعة على شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على موقعين شمال قطاع غزة، قال إنهما تابعين لحركة "حماس".

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان وصل لوكالة "سبوتنيك" نسخة منه، "أغارت طائرة عسكرية قبل قليل على موقعيْن تابعيْن لمنظمة حماس الإرهابية شمال قطاع غزة حيث أن الموقعين بالقرب من مكان أطلق منه المخربون البالونات الحارقة الّتي أدت إلى إشعال الحرائق في الأراضي الإسرائيلية"، ولفت إلى أن الغارة "تأتي ردًّا على إرهاب الحرائق الذي تقوده منظمة حماس الإرهابية ضد مواطني إسرائيل وسيادتها".