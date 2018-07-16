بوتين: الخلافات بين أمريكا وروسيا ليس لها أسباب منطقية

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الخلافات بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا ليس لها أسباب، وذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

هلسنكي – سبوتنيك. ولفت بوتين إلى أن العسكريين الروس والأميركيين نظموا التعاون وتمكنوا من تفادي الصدامات الخطيرة في سوريا، مضيفا: "تحدثنا حول قلق روسيا من انسحاب الولايات المتحدة من الصفقة النووية حول إيران".

© AFP 2018 / DON EMMERT Natalia KOLESNIKOVA لقاء ترامب وبوتين قد يفضي للتوصل لاتفاقيات محددة

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، في العاصمة الفنلندية هلسنكي، اليوم الاثنين 16 يوليو / تموز.

وأوضح الرئيس الروسي أنه بعد القضاء الكامل على الإرهابيين في سوريا يجب تسوية الوضع حول الجولان، مشيرا إلى أن ترامب يولي اهتماما خاصا بأمن إسرائيل.

وأشار بوتين إلى أن روسيا اقترحت إحياء مجموعة العمل لمكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الظروف مواتية لتعاون فعال بشأن سوريا.

وعن الخلافات بين واشنطن وموسكو قال بوتين إن روسيا تقترح على الولايات المتحدة إنشاء مجلس خبراء مشترك لإيجاد طرق لحل المشاكل في العلاقات الثنائية.

وقال بوتين إنه عرض على ترامب التفكير في فلسفة بناء العلاقات الثنائية على أساس طويل الأجل، مضيفا: "يتضح للجميع أن العلاقات الثنائية تعيش فترة صعبة لكن هذه الصعوبات والأجواء المتوترة، ليس لها أسباب موضوعية".

وأفاد بوتين، بأن المحادثات مع ترامب كانت منفتحة وجرت في أجواء عمل واصفا إياها بالناجحة.

وقال في هذا الصدد: "المحادثات مع رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، جرت في أجواء عمل منفتحة. أراها ناجحة ومفيدة جدا".

وأضاف بوتين: "الحرب الباردة انتهت منذ زمن بعيد، وعصر المواجهات الأيديولوجية الحادة بين البلدين ذهب إلى الماضي البعيد، والأوضاع في العالم اختلفت تماما".



