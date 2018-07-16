نتنياهو يرحب بالالتزام الأمريكي بأمن إسرائيل ويعرب عن تقديره لمواقف الرئيس بوتين

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأمن إسرائيل، كما أشاد بموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إزاء الحاجة إلى تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع عام 1974 بين إسرائيل وسوريا عند خط وقف إطلاق النار في الجولان السوري المحتل.

القدس — سبوتنيك. وكتب نتنياهو، على حسابه بموقع "تويتر"، مساء اليوم الإثنين حول قمة بوتين ترامب التي عقدت اليوم الاثنين في العاصمة الفنلندية هلسنكي، "أرحب بالالتزام العميق من جانب الولايات المتحدة والرئيس ترامب بأمن إسرائيل، الصداقة بين إسرائيل والولايات المتحدة لم تكن أقوى من أي وقت مضى".

وأضاف نتنياهو "كما أقدر التنسيق الأمني ​​بين إسرائيل وروسيا وموقف الرئيس بوتين الواضح بشأن الحاجة إلى تنفيذ اتفاقيات الفصل لعام 1974 بين إسرائيل وسوريا".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه بعد القضاء على الإرهاب في سوريا يجب إعادة الوضع إلى اتفاق 1974 حول فض الاشتباك الذي يرسخ وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل.