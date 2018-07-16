السناتور ماكين يقول إن قمة ترامب مع بوتين "خطأ مأساوي"

وصف السناتور الجمهوري الأمريكي جون ماكين، اليوم الاثنين، اجتماع الرئيس دونالد ترامب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في هلسنكي بأنه "خطأ مأساوي" وتراجع جديد للولايات المتحدة، متهما ترامب بالتقاعس عن الدفاع عن بلاده.

© Sputnik . Sergei Guseyev بوتين: اللقاء مع ترامب كان زاخرا ومفيدا

وقال ماكين عن ترامب الجمهوري أيضا "لم يتقاعس الرئيس ترامب فحسب عن قول الحقيقة عن خصم، ولكن رئيسنا الذي يتحدث باسم أمريكا للعالم تقاعس عن الدفاع عن كل ما يجعلنا ما نحن عليه… جمهورية شعب حر كرس نفسه لقضية الحرية في الداخل والخارج، بحسب وكالة "رويترز".

وتابع ماكين: "من الواضح أن قمة هلسنكي كانت خطأ مأساويا".

هذا واختتمت في هلسنكي القمة الروسية الأمريكية التي استمرت 4 ساعات واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها قبل اليوم لكنها تحسنت بفضل هذه القمة.