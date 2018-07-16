نتنياهو يرحب بالتأكيدات على الالتزام بأمن إسرائيل خلال قمة ترامب - بوتين

رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالتزام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأمن إسرائيل، كما أشاد بموقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إزاء الحاجة إلى تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار الموقعة عام 1974 بين إسرائيل وسوريا عند خط وقف إطلاق النار في الجولان السوري المحتل.

القدس — سبوتنيك. وكتب نتنياهو، على حسابه بموقع "تويتر"، مساء اليوم الاثنين، حول لقاء القمة بين بوتين ترامب، التي عقدت اليوم الاثنين في العاصمة الفنلندية هلسنكي، "أرحب بالالتزام العميق من جانب الولايات المتحدة والرئيس ترامب بأمن إسرائيل. الصداقة بين إسرائيل والولايات المتحدة لم تكن أقوى من أي وقت مضى".

وأضاف نتنياهو "كما أقدر التنسيق الأمني ​​بين إسرائيل وروسيا وموقف الرئيس بوتين الواضح بشأن الحاجة إلى تنفيذ اتفاقيات الفصل لعام 1974 بين إسرائيل وسوريا".

وكان بوتين قد قال خلال مؤتمر صحافي مع ترامب، "بعد الانتهاء من هزيمة الإرهابيين نهائيا جنوب غربي سوريا، فيما يسمى بالمنطقة الجنوبية، يجب إحالة الأوضاع في هضبة الجولان بما يتفق تماما مع اتفاقية عام 1974 حول فصل القوات الإسرائيلية والسورية"، موضحا أن "ذلك سيسمح بإعادة الهدوء، واستعادة نظام وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل، وسيحمي كذلك أمن دولة إسرائيل". وأكد بوتين أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أولى اهتماما خاصا لمسألة ضمان أمن إسرائيل خلال اللقاء".

من جانبه، قال ترامب إن:

أمن إسرائيل هو أمر أود أن أراه يتحقق.