الرئيس الفنلندي حول لقائه بترامب: ناقشنا مشروع "التيار الشمالي-2"

أعلن الرئيس الفنلندي، سول نينستو، اليوم الاثنين 16 يوليو/ تموز، أنه ناقش مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشروع "التيار الشمالي-2".

هلسنكي — سبوتنيك . قال الرئيس الفنلندي خلال مؤتمر صحفي عقب لقاء القمة الروسية — الأمريكية: "تحدثنا عن "التيار الشمالي-2". لقد ذكرت العلاقات الطيبة الطويلة بين أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية".

وتم عقد اجتماع رئيسي فنلندا والولايات المتحدة اليوم الاثنين في المقر الرئاسي "منتيونيمي".

هذا واختتمت في هلسنكي القمة الروسية الأمريكية التي استمرت 4 ساعات حيث اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنها مثلت الخطوة الأولى في "إزالة الأنقاض" عن العلاقات بين البلدين. فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها قبل اليوم لكنها تحسنت بفضل هذه القمة.