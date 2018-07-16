إسرائيل تغلق المعبر التجاري الوحيد مع غزة وتقلص مساحة الصيد

قرر وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، اليوم الاثنين، إغلاق معبر "كرم أبو سالم" التجاري جنوب قطاع غزة أمام الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والغاز والوقود الداخلة إلى القطاع باستثناء الشاحنات المحملة بالأدوية والمواد الطبية.

القدس — سبوتنيك. ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ورئيس هيئة الأركان غادي أيزنكوت قررا إغلاق معبر كيرم شالوم أمام شاحنات الغاز والوقود حتى يوم الأحد القادم".

© REUTERS / INTS KALNINS موغيريني تعرب عن قلقها إزاء الوضع في غزة

وأضافت الإذاعة أنه "بالإضافة إلى ذلك تم تقليص المساحة المسموح بها لصيادي الأسماك في شواطئ غزة من ستة أميال بحرية إلى ثلاثة أميال فقط".

وكانت صافرات الإنذار قد دوت في البلدات الإسرائيلية المتاخمة للحدود الشمالية مع قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، وذلك عقب رصد قذيفة صاروخية أطلقت من داخل القطاع.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، "تم تفعيل صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي حوف أشكلون، والتفاصيل قيد المراجعة".

وأشار الجيش إلى أنه "قد رصدت محاولة إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل لكنها سقطت كما يبدو داخل قطاع غزة".

وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من ساعة على شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على موقعين شمالي قطاع غزة، قال إنهما تابعين لحركة "حماس".