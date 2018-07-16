إسرائيل تغلق المعبر التجاري الوحيد مع غزة وتقلص مساحة الصيد

القدس — سبوتنيك. ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن "وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان ورئيس هيئة الأركان غادي أيزنكوت قررا إغلاق معبر كيرم شالوم أمام شاحنات الغاز والوقود حتى يوم الأحد القادم".
وكانت صافرات الإنذار قد دوت في البلدات الإسرائيلية المتاخمة للحدود الشمالية مع قطاع غزة، مساء اليوم الاثنين، وذلك عقب رصد قذيفة صاروخية أطلقت من داخل القطاع.
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، "تم تفعيل صافرات الإنذار في المجلس الإقليمي حوف أشكلون، والتفاصيل قيد المراجعة".
وأشار الجيش إلى أنه "قد رصدت محاولة إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل لكنها سقطت كما يبدو داخل قطاع غزة".
وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من ساعة على شن سلاح الجو الإسرائيلي غارات على موقعين شمالي قطاع غزة، قال إنهما تابعين لحركة "حماس".
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