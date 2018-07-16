ترامب: ثقتي في الاستخبارات الأمريكية كبيرة ولكن نحتاج للتوافق مع روسيا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن لديه ثقة كبيرة في جهاز مخابراته، ولكنه في الوقت ذاته يعتبر أن بلاده في حاجة للتوافق مع روسيا.

واشنطن — سبوتنيك. كتب ترامب في تغريدة عبر "تويتر"، "لدي ثقة كبيرة في استخباراتي، إلا أنني أعي أنه في سبيل بناء مستقبل أكثر إشراقا، لا يمكننا التركيز على الماضي وحسب، فنحن كأكبر قوتين نوويتين في العالم علينا أن نتفق معا

As I said today and many times before, “I have GREAT confidence in MY intelligence people.” However, I also recognize that in order to build a brighter future, we cannot exclusively focus on the past – as the world’s two largest nuclear powers, we must get along! #HELSINKI2018 — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018

​هذا واختتمت في هلسنكي القمة الروسية الأمريكية التي استمرت 4 ساعات حيث اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنها مثلت الخطوة الأولى في "إزالة الأنقاض" عن العلاقات بين البلدين. فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها قبل اليوم لكنها تحسنت بفضل هذه القمة.