ترامب: قمة هلسنكي جيدة للعالم وليس لروسيا أو أمريكا فحسب

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إن القمة الروسية الأمريكية قمة جيدة للعالم.

وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر": "محادثات مثمرة جيدة للعالم، وليس للولايات المتحدة أو روسيا، فحسب".

A productive dialogue is not only good for the United States and good for Russia, but it is good for the world. #HELSINKI2018 pic.twitter.com/Q2Y1PhM9au — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 16, 2018

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن اليوم الإثنين، إنه من الممكن أن يلتقي بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، على هامش لقاءات القمة في آسيا والأرجنتين، لكن الموعد المحدد للاجتماع المقبل غير محدد.

هذا واختتمت في هلسنكي القمة الروسية الأمريكية التي استمرت 4 ساعات حيث اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنها مثلت الخطوة الأولى في "إزالة الأنقاض" عن العلاقات بين البلدين. فيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها قبل اليوم لكنها تحسنت بفضل هذه القمة.