رئيس القضاء الإيراني يشن هجوما على ترامب

شن رئيس السلطة القضائية الإيرانية، آية الله صادق آملي لاريجاني، هجوما عنيفا ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال إنه "أطلق آلاف الأكاذيب منذ توليه السلطة".

وبحسب وكالة أنباء فارس، قال آملي لاريجاني، في تصريح خلال اجتماع مع كبار مسؤولي السلطة القضائية في إيران اليوم، الاثنين 16 يوليو / تموز، إنه وفق بعض تقارير وسائل الإعلام الأمريكية فإن ترامب أطلق آلاف الأكاذيب خلال هذه الفترة القصيرة من رئاسته.

© Sputnik . Valeriy Melnikov إيران تقدم شكوى لمحكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة

وأضاف لاريجاني، "ترامب يحمل أوهاما بشأن أن المسؤولين الإيرانيين حاولوا طلب التفاوض منه، مضيفا أنه لايفهم أن إيران أرضا وشعبا يتسم بالكرامة وصبر طيلة 40 عاما على الأذى والتهديدات والضغوط وصمد في مواجهتها".

وشدد رئيس السلطة القضائية الإيرانية، أن المسؤولين الإيرانيين لايتصرفون مطلقا وفق أوهام وأهواء ترامب.

واعتبر أن مواجهة هذه التصريحات الجوفاء وغير العقلانية تتطلب التدبير والحكمة في الداخل وترسيخ الوحدة الوطنية.

ونوه إلى أن الأعداء يخططون لإضعاف إيران ويركزون في مؤامراتهم على الحرب النفسية، لبث اليأس لدى الناس لذلك فإن المسؤولية الأهم خلال هذه الظروف الحفاظ على الوحدة.

ولفت إلى أن قوة البلاد تكمن في السير وفق نهج قائد الثورة، وعلى جميع المؤسسات ووسائل الإعلام الشعور بالمسؤولية في هذا المجال.