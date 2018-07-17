ترامب يتجاهل نصائح إدارته "القاسية" تجاه لقائه مع بوتين

تجاهل رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، نصيحة موظفي الإدارة الذين أعدوها قبل اجتماعه مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، في هلسنكي.

ووفقا لصحيفة " واشنطن بوست"، فإن تصريحات ترامب لم تكن "قاسية" بما فيه الكفاية و"تناقضت بشدة مع الخطة".

© Sputnik . Sergei Guneyev بوتين وترامب يبدآن مباحثاتهما في هلسنكي

وذكرت الصحيفة أنه قبل اجتماع الرئيسين، تم تقديم تقرير بحجم 100 صفحة. احتوى على تعليمات واضحة للتفاوض، لكن الرئيس الأمريكي تجاهل معظمها. في هذه الوثائق، كان موضحا موقف الولايات المتحدة من شبه جزيرة القرم، و"التدخل" الروسي في الانتخابات الأمريكية والعديد من الموضوعات الأخرى.

ووفقاً للصحيفة، دعا مستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو ترامب للنظر إلى الرئيس الروسي "بمنظور أكثر سلبية"، ولكن الرئيس الأمريكي "قرر أن يتصرف كما يراه مناسبا".

يذكر أن اللقاء الكامل بين بوتين وترامب عقد، يوم أمس الاثنين، في هلسنكي. وتحدث الرئيسان في بداية الأمر بشكل منفرد، ثم تناولا طعام الغداء مع وفدي البلدين، وعقدا بعد ذلك مؤتمرا صحفيا أجابا فيه على أسئلة الصحفيين.

واختتم في هلسنكي لقاء القمة الروسية الأمريكية، الذي استمر 4 ساعات، حيث أعرب الجانبان عن رغبتهما بتحسين العلاقات بين دولتيهما، واعتبر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا كانت في أسوأ حالاتها قبل اليوم لكنها تحسنت بفضل هذه القمة، ومن جانبه يرى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن هذه المباحثات مثلت الخطوة الأولى في "إزالة الأنقاض" عن العلاقات بين البلدين.