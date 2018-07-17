مقر ممر "شمال- جنوب" قد ينقل من إيران إلى أذربيجان بسبب العقوبات

وأضاف: "رغم المشاكل الناجمة عن العقوبات، فإنه يجب بناء خط السكة الحديدية من رشت إلى بندر عباس، لنقل البضائع عبر ممري "تراسيرا" و"شمال- جنوب" بالطاقة الكاملة. وعلى خلفية هذا الوضع، نود أن ننقل مقر ممر "شمال- جنوب" إلى باكو لزيادة فعالية الممر. باكو لها علاقات حسنة مع الولايات المتحدة، وروسيا ومع الدول الأخرى في المنطقة".
الجدير بالذكر أن ممر النقل "شمال- جنوب" يقضي بربط شمال أوروبا مع جنوب شرق آسيا، بما في ذلك توحيد السكك الحديدية في أذربيجان وإيران وروسيا. وفي المرحلة الأولى يخطط لنقل 6 ملايين طن عبر الممر من البضائع سنويا، ولاحقاً، لنقل 15- 20 مليون طن من البضائع سنويا. وسيستغرق الطريق من الهند عبر الخليج وإيران وأذربيجان وروسيا باتجاه أوروبا الشمالية 14 يوماً.
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