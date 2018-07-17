أسرار الموضة من "نجمة كأس العالم" رئيسة كرواتيا (صور + فيديو)

دعمت رئيسة كرواتيا، كوليندا غرابار كيتاروفيتش (50 عاما)، فريقها بنشاط خلال كأس العالم "روسيا- 2018". ولم يكن اهتمامها محدود بالرياضة والسياسة، وإنما كانت أيقونة لدى العديد في الموضة.

كوليندا غرابار كيتاروفيتش، هي واحدة من أكثر نساء السياسة الجذابات، فالبعض أطلق عليها لقب "أجمل قائدة". وبفضل مظهرها الخارجي والابتسامة الجميلة بالإضافة إلى اللباس الرائع، كانت دائما في مركز الاهتمام، حيث تمتلك موهبة في انتقاء الألبسة حسب الحالة.

1. قامت كوليندا، خلال كأس العالم، بتغيير لباسها المعتاد إلى زي المشجع مع بنطال أسود.

#ubojubojzanarodsvoj 🇭🇷💪🏻⚽️🏆 Публикация от Kolinda Grabar-Kitarović (@predsjednicarh) 1 Июл 2018 в 10:59 PDT

2. كما كان للأزياء الكلاسيكية مكان لا غنى عنه في خزانتها.

3. على الرغم من العمل والمنصب الجادين، إلا أنهما ليسا عائقين أمام إظهار أنوثتها. لمسة رائعة بين الفساتين الأنيقة وبعض الإكسسوارات الصغيرة.

#hrvatskausrcu Публикация от Kolinda Grabar-Kitarović (@predsjednicarh) 24 Июн 2017 в 10:45 PDT

4. السر في الظهور الجميل في الملابس الفضفاضة هو الابتسامة الجميلة البسيطة.

5. الألوان الأساسية في خزانتها الأسود والأبيض والأحمر.

6. القاعدة الرئيسية، هي البساطة