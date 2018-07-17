مديفيدتشوك: قمة بوتين وترامب تؤكد أن واشنطن لن تدافع عن مصالح كييف

رأى زعيم حركة "الخيار الأوكراني – حق الشعب"، ممثل كييف في المجموعة الفرعية للشؤون الإنسانية في دونباس، فيكتور ميدفيدتشوك، أن اللقاء الذي جرى مؤخرا بين الرئيسين، الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، أكد أن الولايات المتحدة لن تدافع عن مصالح كييف، سواء كان ذلك بخصوص المجال الاقتصادي أو التسوية السلمية في دونباس.

كييف – سبوتنيك. وكتب ميدفيدتشوك، في مقال نشر على موقع الحركة اليوم الثلاثاء 17 يوليو/ تموز: "من الواضح أن الولايات المتحدة لن تدافع عن مصالح كييف في شرق أوكرانيا، سواء كان ذلك متعلقا بالتسوية السلمية في شرق أوكرانيا أو بالمجال الاقتصادي، بما في ذلك ما يسمى بــ" الترانزيت" المقبل، بالإضافة إلى استخدام منظومة خطوط الأنابيب الأوكرانية، ما بعد 1 يناير/ كانون الثاني عام 2020."

© Sputnik . Aleksei Nikolskiy شاهد كيف رحب بوتين بميلانيا ترامب

وبحسب ميدفيدتشوك، إن موقف الولايات المتحدة من مسألة تطبيق اتفاقات مينسك ما زال ثابتا لا يتغير بل وهو يشير إلى ضرورة تطبيق هذه الاتفاقات، مؤكدا أن هذا الأمر لا يتوقف على موقف الولايات المتحدة ، بل على المباحثات المباشرة بين كييف ولوغانسك ودونيتسك وموسكو.

يذكر أن اللقاء الكامل الأول بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب، جرى في هلسنكي أمس الاثنين.

وخلال اللقاء تحدث الرئيسان في بداية الأمر مع بعضهما البعض، ثم عقدا مؤتمرا صحفيا أعربا فيه عن رغبتهما في تحسين العلاقات بين دولتيهما.