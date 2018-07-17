مسؤول إماراتي: إلغاء روسيا التأشيرة لمواطني الإمارات نقلة كبيرة في العلاقات

أكد مدير عام هيئة المنطقة الحرة في الفجيرة، شريف حبيب العوضي، أن إلغاء روسيا التأشيرة لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، يعتبر نقلة كبيرة في العلاقات، التأشيرة كانت صعبة جدا وهذه خطوة جبارة ومهمة جدا، معربا عن اعتقاده أنه بعد دخولها حيز التنفيذ في كانون الأول/ ديسمبر، سيكون هناك نقلة كبيرة.

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موسكو — سبوتنيك . وقال العوضي، في حديث لوكالة "سبوتنيك" : "التأشيرة كانت صعبة جدا، وهذه خطوة جبارة ومهمة جدا، وأنا أعتقد بعد تفعيلها في كانون الأول/ ديسمبر، سيكون هناك نقلة كبيرة، لأن تحرير التأشيرة… يضمن للمستثمر الروسي والإماراتي تبادل المصالح، وأعتقد أن الأرقام ستتضاعف، لأن الحصول على التأشيرة ليس صعبا، بل هي الإجراءات التي تمر فيها التأشيرة، وأعتقد أن أول ستة أشهر من بعد شهر كانون الأول/ ديسمبر، سنرى نتائج مبهرة".

وأوضح العوضي أنه "لو نقرأ دبلوماسية دولة الإمارات، الإمارات تطالب بالدبلوماسية الناعمة والسوق المفتوح، وتتعامل مع الشركات العالمية، وبفضل القيادة الرشيدة للشيخ خليفة حفظه الله والشيخ بن زايد. ولي عهد أبو ظبي والحكام، ودبلوماسية الشيخ عبد الله وزير خارجية دولة الإمارات، قطعت شوطا كبيرا من خط الاتفاقيات والتعاون المشترك مع الدول، وحظيت روسيا بالنصيب الأكبر، بالزيارات على مستوى الرؤساء".

وأعرب المسؤول الإماراتي، عن قناعته بأن "روسيا عندها تقدم في التقنيات، وخاصة في مجال البترول، ونحن على قناعة أن سياسة دولة الإمارات سياسة انفتاح على الأسواق العالمية وخلق شراكات اقتصادية".

والجدير بالذكر أن روسيا والإمارات، وقعتا اتفاقية شراكة استراتيجية أثناء زيارة ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد إلى موسكو. وتشمل الاتفاقية المجالات التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والثقافية والإنسانية والعلمية التقنية إضافة إلى الطاقة والسياسة والتعاون في مجال الأمن وغيرها.