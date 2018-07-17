نتنياهو: مستعدون لمواجهة جميع السيناريوهات في غزة

قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن جيش الدفاع مستعد لمواجهة جميع السيناريوهات، وجميع المواطنين الإسرائيليين يثقون بالجيش.

كتب نتنياهو، في تغريدة جديدة على "تويتر": قلت في مقر قيادة فرقة غزة، نخوض معركة تشمل تبادل الضربات، وأستطيع أن أقول لكم إن جيش الدفاع مستعد لمواجهة جميع السيناريوهات. أخذت انطباعا شديدا عما رأيته هنا، وأعلم أن جميع المواطنين الإسرائيليين مثلهم مثلي تماما، يثقون بجيش الدفاع، ويدعمونه، تحسبا لأي تطور محتمل.

قلت في مقر قيادة فرقة غزة: نخوض معركة تشمل تبادل الضربات وأستطيع أن أقول لكم إن جيش الدفاع مستعد لمواجهة جميع السيناريوهات. أخذت انطباعا شديدا عما رأيته هنا وأعلم أن جميع المواطنين الإسرائيليين مثلهم مثلي تماما يثقون بجيش الدفاع ويدعمونه تحسبا لأي تطور محتمل. pic.twitter.com/GSUHaLreBz — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) July 17, 2018

​يذكر أنه تم التوصل إلى اتفاق تهدئة، مساء السبت الماضي، برعاية مصرية عقب التصعيد في قطاع غزة، والقصف الإسرائيلي الذي استهدف عددا من المقرات الأمنية التابعة لحركة "حماس"، ومواقع أخرى للمقاومة الفلسطينية في القطاع، إذ أدى التصعيد إلى مقتل فلسطينيين اثنين، وإصابة 25 شخصا، على الأقل.