بول ريان: الكونغرس مستعد للنظر في فرض عقوبات إضافية على روسيا

واشنطن — سبوتنيك. وقال ريان، اليوم الثلاثاء 17 يوليو/ تموز، خلال إفادة صحفية: "أجرينا تحقيقا استمر مدة عام حول التدخل الروسي في انتخاباتنا، وهم بالفعل تدخلوا بالانتخابات، وهذا واضح جدا، ولا يجب أن يكون لدينا شكوك فيه، ومن الواضح أيضا أنها لم تؤثر تأثيرا ماديا على الانتخابات، لكن كنتيجة لذلك، نحن فرضنا عقوبات قاسية على روسيا، بما يمكننا من تحميلها المسؤولية".
وتجري في الكونغرس الأمريكي تحقيقات مستقلة حول "التدخل الروسي" في الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، التي فاز بها دونالد ترامب. كما يجري تحقيق مماثل من قبل المدعي الخاص روبرت مولر.
وتظهر في وسائل الإعلام الأمريكية، تقارير بشكل منتظم تشير إلى مصادر لم يذكر اسمها حول اتصالات أعضاء حملة ترامب مع مسؤولين ورجال أعمال روس.
هذا ونفت روسيا أكثر من مرة اتهامات الاستخبارات الأمريكية بمحاولة التأثير على الانتخابات في الولايات المتحدة، وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد وصف هذه الاتهامات بأنها لا أساس لها على الإطلاق.
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