إيهود باراك: إسرائيل أقوى دولة في الشرق الأوسط

نقلت القناة العاشرة العبرية عن لسان إيهود باراك، وزير الدفاع ورئيس الوزراء السابق، خلال ندوة في متحف "أرض إسرائيل"، بتل أبيب، إن إسرائيل أقوى دولة في الشرق الأوسط، عسكريا وتكنولوجيا واستراتيجيا ودبلوماسيا، ونحن نحافظ على علاقات خاصة مع الولايات المتحدة.
وكانت القناة الإسرائيلية قد كتبت تصريح باراك في تغريدة جديدة على "تويتر"، كالتالي:
שר הביטחון לשעבר @barak_ehud באירוע הקתדרה במוזיאון ארץ ישראל בת״א: "ישראל היא המדינה החזקה ביותר במזרח התיכון — צבאית, טכנולוגית ואסטרטגית, וככל שנשמר את היחסים המיוחדים עם ארה״ב, גם דיפלומטית" @moranshechnick pic.twitter.com/kmdrv6bnsS— כאן חדשות (@kann_news) July 17, 2018
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)