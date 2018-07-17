إيهود باراك: إسرائيل أقوى دولة في الشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، إن إسرائيل أقوى دولة في الشرق الأوسط، وهي تحافظ على علاقات دبلوماسية جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

نقلت القناة العاشرة العبرية عن لسان إيهود باراك، وزير الدفاع ورئيس الوزراء السابق، خلال ندوة في متحف "أرض إسرائيل"، بتل أبيب، إن إسرائيل أقوى دولة في الشرق الأوسط، عسكريا وتكنولوجيا واستراتيجيا ودبلوماسيا، ونحن نحافظ على علاقات خاصة مع الولايات المتحدة.

وكانت القناة الإسرائيلية قد كتبت تصريح باراك في تغريدة جديدة على "تويتر"، كالتالي: