باراك: نتنياهو خطر على المشروع الوجودي الصهيوني وإسرائيل الديمقراطية

هاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود باراك، خلفه بنيامين نتنياهو، وطالبه بتقديم استقالته، فورا، واعتبره خطرا على إسرائيل.

أفادت صحيفة "معاريف" العبرية، مساء اليوم الثلاثاء، بأن إيهود باراك، رئيس الوزراء السابق، ما يزال مستمرا في إطلاق تهديداته لخلفه نتنياهو، متهما إياه بتهديده للرؤية الصهيونية وأوجب وقفه بأية طريقة ممكنة.

© Sputnik . Edward Pesov إيهود باراك: إسرائيل أقوى دولة في الشرق الأوسط

الهجوم المستمر

ذكرت الصحيفة الإسرائيلية أن باراك اعتاد على مهاجمة نتنياهو بأية طريقة ممكنة، سواء عبر كتابة تغريدات مختلفة على حسابه الشخصي في "تويتر"، أو مهاجمته بمحاضرات وندوات ومؤتمرات مختلفة، لكنه اليوم زاد من هجومه، وبقوة.

وكتب إريك بندار، المحلل السياسي للصحيفة، أن باراك هاجم نتنياهو، اليوم، بشدة، وطالبه بتقديم استقالته، خلال محاضرته بمتحف "أرض إسرائيل"، قائلا: إن التهديد الحقيقي على إسرائيل هو تهديد داخلي، ممثلا في نتنياهو وجبهته ومؤيديه، فهو يضلل الرأي العام الإسرائيلي، ويجب التصدي له بأية طريقة.

أغلبية مسلمة

© Sputnik . Vladimir Fodorenko بعد عاصفة سياسية... إسرائيل تفرض الحراسة على باراك وأولمرت

قال باراك:

إن النتيجة الحتمية لسياسات نتنياهو هي أغلبية إسلامية في إسرائيل، وصراعات داخلية عنيفة، ودولة ليست يهودية، وليست صهيونية وليست ديمقراطية، إنه تغيير دراماتيكي وخطير للرؤية الصهيونية بأسرها. نتنياهو خطر على المشروع الوجودي الصهيوني وعلى إسرائيل الصهيونية الديمقراطية.

واستطرد باراك: آمل في إقامة دولة ديمقراطية، دولة صهيونية قوية وآمنة، وأنا كمواطن عادي قلق على مستقبل إسرائيل، وأقوم بما أوتيت من قوة على تغيير نتنياهو كرئيس للوزراء. فنحن نسحق المحكمة لمنح نتنياهو طريق للهروب.

سبق لباراك مناداته، غير مرة، بمحاكمة نتنياهو، وإجباره على تقديم استقالته من منصبه، بعد تعدد تهم الفساد ضده، ومعه زوجته سارة نتنياهو، بتهمة استغلال النفوذ والفساد، حيث أطلق أكثر من تغريدة نادى من خلالها بتقديم رئيس الوزراء الحالي للمحاكمة.

تغريدات "تويتر"

وطالب إيهود باراك، رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع السابق، في تغريدات كثيرة على "تويتر"، بتقديم نتنياهو للمحاكمة وإقالته من منصبه، بعد اتهامه بالفساد.

׳עלי על הגריל?׳

כדי שלא נוכתם כולנו בחרפתם של מסיתים מעוותים, המשטרה חייבת לחקור. היועמ״ש המנומנם (מה עם כתב אישום המעונות?) חייב להתעורר ולהביאם לדין. עשבים שוטים? אולי. אבל מהאחריות הכוללת לא יינקו גם כותבי ׳תורת המלך׳ וכמה חכ״ים ושרים בימין הקיצוני — מקורות ההשראה — אהוד ברק (@barak_ehud) ٢٠ يونيو ٢٠١٨

و​كانت القناة السابعة العبرية، قد كتبت، في 27 يونيو/ حزيران الماضي، على تغريدات باراك، بأنه "يبحث عن الاهتمام، ويجب ألا نلتفت إليه"، وذلك بعد إنزوائه عن الأنظار خلال الفترة الماضية، وكيله الاتهامات لنتنياهو، دوما، معتبرة أن نتنياهو بات شغله الشاغل خلال الفترة الماضية.

كتاب "شريعة الملك"



© Sputnik . I. Gritsher "باراك" صاروخ إسرائيلي بإمكانات متواضعة

אוקיי, נראה שאהוד ברק איבד את זה pic.twitter.com/cHurU0ingB — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) ٢٦ يونيو ٢٠١٨