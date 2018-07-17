الرئيس الصومالي يؤكد التزام بلاده بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس الصومالي محمد عبد الله فرماجو، التزام بلاده بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، لافتا إلى اتفاق ينص على مساعدة الاتحاد للصومال على تطوير اقتصاده.

أمستردام — سبوتنيك. وقال الرئيس الصومالي في مؤتمر صحفي مشترك جمعه والمفوضة العليا للسياستين الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني ووزيرة خارجة السويد مارغوت فالستروم في بروكسل، اليوم الثلاثاء، بختام أعمال منتدى الشراكة الدولي حول الصومال"، إن "الهدف من هذا الاجتماع كان للتعاون أكثر".

وتابع "وقد رأينا تقدما ملحوظا، وأشكر الاتحاد الأوروبي والسويد لتقديم الدعم، وفي المقابل أؤكد أن الحكومة الصومالية ملتزمة بتنفيذ بنودها من الاتفاق".

وأضاف الرئيس فرماجو، "كانت هناك كارثة حقيقية على مدى السنوات الماضية ولكن الأن نحن نلاحظ تحسنا جيدا على الصعيد الاقتصادي".