صحيفة عبرية: نتنياهو أقنع ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

زعمت صحيفة "معاريف" العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، له الفضل في إقناع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

© Sputnik . Michael Klimentyev بوتين حول الاتفاق النووي الإيراني: الموقف الروسي سيبقي دون تغيير

كتبت الصحيفة الإسرائيلية ، مساء اليوم الثلاثاء، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال في جلسة سرية لحزبه الحاكم " الليكود "، نجحنا في إقناع ترامب بالانسحاب من الاتفاق الإيراني.

وأفادت الصحيفة العبرية بأن نتنياهو الذي تعرض لانتقادات كثيرة حول البرنامج النووي الإيراني، نجح في إقناع ترامب بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، في شهر مايو/ أيار الماضي.

ونقلت الصحيفة عن لسان نتنياهو، إنه كان علي الخروج للعالم وإقناعه بالخروج من الاتفاق النووي الإيراني.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم 8 مايو/ أيار، عن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق الشامل بشأن البرنامج النووي الإيراني، الذي تم التوصل إليه بين "السداسية الدولية" كرعاة دوليين (روسيا والولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا) وإيران، في عام 2015.