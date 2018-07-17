إغلاق معبر كيرم شالوم لم يمنع اندلاع 26 حريقا في "غلاف غزة"

اندلع أكثر من 26 حريقا في المستوطنات القريبة من قطاع غزة، بسبب بالونات الهيليوم المشتعلة والطائرات الورقية الحارقة، منذ صباح اليوم.

© Sputnik . Ahmed Abed تقرير إسرائيلي: تدمير 30 ألف دونم في مستوطنات غلاف غزة بسبب الطائرات الورقية الحارقة

أفاد الموقع الإلكتروني الإخباري "0404"، مساء اليوم الثلاثاء، 17 يوليو/ تموز، بأن أكثر من 26 حريقا اندلع منذ صباح اليوم في المستوطنات المحاذية لقطاع غزة، نتيجة لإطلاق بالونات الهيليوم والطائرات الورقية الحارقة من داخل القطاع.

وذكر الموقع الإخباري الإسرائيلي أن "إرهاب" بالونات الهيليوم والطائرات الورقية الحارقة ما يزال مستمرا، ليقرر بعدها وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، إغلاق معبر كيرم شالوم، لهذا السبب.

وأضاف الموقع الإسرائيلي بأن إغلاق المعبر لم ولن يمنع "حماس" من إطلاق بالونات الهيليوم والطائرات الورقية، مقارنا حرائق اليوم بالأمس، حيث اندلع 24 حريقا أمس في المستوطنات القريبة من القطاع.