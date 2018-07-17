الخارجية الإيرانية تؤيد بيانا لشخصيات سياسية إيرانية لوقف الحرب اليمنية

أيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، بياناً صدر من قبل عدد من الشخصيات السياسية في الدولة الإيرانية لوقف الحرب المستمرة في اليمن لمدة ثلاثة أشهر.

طهران — سبوتنيك . أفادت وكالة "أرنا" للأنباء مساء اليوم الثلاثاء، نقلا عن وزارة الخارجية الإيرانية أن "إيران ترحب بإعلان وقف الحرب في اليمن لثلاثة أشهر"، حيث صرح الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية بهرام قاسمي بهذا الخصوص بأن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ بداية الحرب القاسية في اليمن دعت إلى وضع حد فوري للنزاع، حيث قدمت حلا من أربع مواد من قبل وزير الخارجية محمد جواد ظريف لوقف الحرب".

وأكد قاسمي، "أن إيران ستدعم أية خطة واقتراح من خلال الحوار والحل السياسي يمكن أن يساعد في وقف هذه الحرب".

وأشار الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية على اقتراح وزير الخارجية محمد جواد ظريف في الإسراع في ترك النزاع والوقف الفوري لإطلاق النار، وإرسال المساعدات الإنسانية، وبدء الحوار السياسي بين جميع الأطراف اليمنية وتشكيل حكومة وطنية شاملة للعناصر الأساسية في تحقيق السلام الدائم في اليمن.