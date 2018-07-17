إسرائيل توقع اتفاقا مع الشرطة الأوروبية لمكافحة الإرهاب

أفاد الموقع الإلكتروني الإسرائيلي "واللا"، مساء اليوم، 17 يوليو/ تموز، بأن الشرطة الإسرائيلية وقعت اتفاقا مهما مع الشرطة الأوروبية (اليوربول)، اليوم، خاص بتبادل المعلومات الأمنية والقضاء على الجريمة المنظمة ومكافحة الإرهاب.

© Photo / Pixabay اعتماد شروط خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي

وذكر الموقع الإخباري أنه بعد محاولة طويلة استمرت عاما كاملا، نجحت تل أبيب في توقيع اتفاقية مهمة مع الاتحاد الأوروبي، تعد معها إسرائيل الدولة الأولى في بلدان الشرق الأوسط ، التي توقع مثل هذا الاتفاق. الذي يتيح لإسرائيل تبادل المعلومات الأمنية مع دول الاتحاد الأوروبي.

وأضاف الموقع العبري أن الاتفاق يسمح لتل أبيب بعقد دورات أمنية مستمرة مع دول الاتحاد، وتبادل المعلومات الأمنية، والاطلاع على التحقيقات الداخلية لكثير من القضايا الأمنية، فضلا عن مكافحة الإرهاب، والقضاء على الجريمة المنظمة.

وكتب الموقع الإلكتروني أن مصر والأردن وتركيا هي الدول الوحيدة في الشرق الأوسط، التي وقعت اتفاقات مشابهة مع الاتحاد الأوروبي، لكن لها فوائد جديدة لإسرائيل، منها مكافحة الجرائم الإلكترونية، والقضاء على تجارة المخدرات والجرائم الدولية.